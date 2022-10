Paulo Sérgio: «Devíamos ter sido malandros e não fomos»

Apesar de ter visto o seu Portimonense perder diante do FC Porto por 2-0 , Paulo Sérgio mostrou-se globalmente satisfeito com a exibição, ainda que confesse ter ficado com um amargo de boca pela forma como os golos foram sofridos."Acho que a equipa fez um jogo muito competente. Temos várias chegadas para golo junto da baliza do FC Porto, uma equipa com qualidade que todos reconhecemos, acho eu. Pelo menos eu reconheço. Num nível muito superior ao nosso. Mas acho que a equipa se bateu muito bem. Teve uma segunda parte fantástica, pena não ter encontrado a rede. Finalizámos bolas e merecíamos o golo. Fica o amargo de boca pela forma como sofremos. Há uma falta de experiência ali. Devíamos ter sido malandros e não fomos. Tivemos muito tempo o Relvas fora e nesse período o FC Porto encostou-nos. Estava desesperado, porque sentia que algo podia acontecer. Mas temos tudo para tirar a bola dali, como também no segundo golo. É esse o armargo de boca que tenho, pelo FC Porto ter marcado num lance em que errámos. Mas a equipa merecia o golo, brigou, agora é seguir com a cabeça levantada", pediu, em entrevista à SportTV.O Portimonense ameaçou na segunda parte e Paulo Sérgio assume que marcar poderia ter tido o condão de mudar o jogo. "Íamos intranquilizar o adversário. Mas pressionámos, trabalhámos muito, com coragem, determinação. Não é fácil contra um adversário desta valia, mas fomos competentes, trabalhámos, dedicámo-nos, tivemos chegada à baliza. Os números são equilibrados e fica a atitude, o querer competir e aparecer, mesmo com gente inexperiente na primeira liga.. A forma como sofremos é que me desgostou, pois podíamos ter resolvido de forma mais eficaz", finalizou.