Paulo Sérgio: «Dou os parabéns ao Sporting pela vitória e ao FC Porto por ser o novo campeão»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, enalteceu a postura dos seus jogadores diante do Sporting apesar da derrota, frisando que do lado dos leões esteve"A quebra no jogo deve-se à qualidade do Sporting. Entrámos com uma ideia nos primeiros 15 minutos e mudámos logo porque estávamos a dar muita liberdade. Nessa alteração surgiram os nossos golos. Fizemos um bom trabalho. Há uma diferença de qualidade muito grande entre um grupo e outro. A equipa bateu-se pelo resultado até final, reconhecendo o jogo superior do Sporting. Dou os parabéns ao Sporting pela vitória e pelo excelente jogo que fez e ao FC Porto por ser o novo campeão nacional. Nós temos de estar orgulhosos por competir olhos nos olhos com uma grande equipa como o Sporting", reiterou à Sport TV no final da derrota caseira (2-3) ante os leões."Está com uma atitude muito boa no trabalho e quando é assim colhe frutos. É muito acutilante, rápido, mas toda a equipa trabalha para que ele possa ter esses momentos. Toda a gente trabalhou muito, com uma atitude competitiva. Na semana passada, quiçá pelo sol que apanhámos em Arouca não a tivemos. Hoje tivemos uma atitude competitiva muito boa, reconhecendo a superioridade das qualidades do Sporting. O Portimonense soube respeitar os seus momentos e quase que fazia um resultado positivo."