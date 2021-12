Paulo Sérgio e a receita do Portimonense: «Pézinhos no chão e humildade»

O Portimonense continua a assinar um bom campeonato e, depois da derrota frente ao FC Porto (0-3), regressou de imediato aos triunfos, ao bater este domingo o Moreirense por 1-0 , para a 14ª jornada da Liga Bwin. Depois do encontro, que coloca os algarvios no sexto lugar com 23 pontos, Paulo Sérgio falou em permanência, pediu "pézinhos no chão" e admitiu que nem sempre dá para ganhar com "grande nota artística"."São três pontos para uma caminhada que é dura. O objetivo da manutenção está em mente. As coisas estão a correr bem. Estamos a associar pontos aos desempenhos e à organização. Nem sempre é bonito. Hoje foi um jogo muito tático e fechado. O Moreirense também não se quis expor demasiado. As organizações defensivas sobrepuseram-se à organização ofensiva das equipas", explicou o treinador, que pediu "pézinhos no chão e humildade" a todos."Queria dar os parabéns aos jogadores pela crença. O golo surgiu no final da partida e deixou o Moreirense em dificuldades. Nem sempre dá para grande nota artística. Já fizemos partidas mais vistosas, mas a solidariedade esteve presente na equipa", garantiu Paulo Sérgio."O Moreirense tem um ótimo grupo de jogadores, com qualidade. Estava a estrear um treinador [Lito Vidigal], que me deixou na dúvida se iria utilizar um sistema de cinco defesas ou o sistema em que o Moreirense jogava até agora", explicou.Com o bom momento do Portimonense, há a possibilidade da equipa de Paulo Sérgio alcançar - ou até mesmo superar - o melhor registo do clube no campeonato português, quando conseguiu o quinto lugar na época 1984/85. Questionado sobre o assunto, o treinador afirmou que utiliza a estatística "para a confirmação de algumas das prestações", mas sem se "agarrar muito a isso". "Ninguém fica indiferente, mas não adianta pensar nisso. O próximo jogo é contra uma equipa competitiva e agressiva [o Arouca]. Queremos desfrutar deste triunfo na viagem para baixo e estarmos prontos para a próxima jornada.""A prestação dele foi influenciada por um incómodo que sentiu no início da partida. Dei-lhe cinco a 10 minutos para ver se havia ou não incómodo. O Lucas Fernandes e o Luquinha são jogadores criativos. Para não correr riscos de o perder por mais tempo, substituí-o", explicou Paulo Sérgio.