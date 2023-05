Paulo Sérgio e a visita ao Santa Clara: «Não existem jogos que não contam para nada»

O treinador do Portimonense, que já garantiu a permanência na Liga Bwin, disse esta sexta-feira que os seus jogadores devem defender imagem, honra e dignidade na deslocação de sábado ao terreno do Santa Clara.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida da 33.ª e penúltima jornada, Paulo Sérgio foi questionado sobre como se podem motivar jogadores quando o objetivo principal na competição já foi conquistado.

"Fácil, é fácil. Os jogos contam sempre para qualquer coisa. Não existem jogos que não contam para nada, os profissionais têm sempre a sua imagem, a sua honra e a sua dignidade a defender todos os dias. E um emblema que trazemos ao peito que tem de ser respeitado. Não existem jogos que não contam para nada", sublinhou.

O facto de o Santa Clara poder começar o jogo já despromovido, caso o Marítimo vença hoje na receção ao Vizela, também não teve qualquer ponderação na preparação do encontro.

"A preparação do jogo não é feita com base nessas premissas, é sempre feita com base na procura do nosso progresso, na procura de melhorar aquilo que, por vezes, não corre tão bem e procurar sempre crescer como equipa. É mais um jogo do campeonato, que não foge à regra dos outros, em que nós queremos obviamente fazer uma boa prestação e conquistar pontos", afirmou.

Em relação à possível utilização de jogadores com menos minutos nas duas derradeiras partidas da Liga Bwin, Paulo Sérgio assegurou que, "jogue quem jogar, o objetivo é sempre o mesmo".

"É entrar para competir e tentar ganhar. Não há prémios de consolação, há prémios de empenho, de atitude. É sempre esse o critério, meritocracia. Não pode ser de outra forma", acrescentou.

O técnico foi ainda questionado sobre o castigo de 30 dias e multa de 2.448 euros, impostos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência de um desentendimento com um adepto dos algarvios no final do Portimonense-Vizela (0-1), da 25.ª jornada.

"Não vou fazer qualquer comentário em relação ao castigo. Isso está entregue ao departamento jurídico e aquilo que forem as decisões, eu acatá-las-ei", respondeu.

O Santa Clara, 18.º e último classificado, com 19 pontos, e o Portimonense, 13.º com 34, defrontam-se, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, no sábado, às 14:30 horas locais (15:30 em Lisboa) com arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.