Paulo Sérgio e a vitória na Luz: «Estou curioso para ver os GPS dos jogadores»

Paulo Sérgio admitiu que o Portimonense teve "uma ponta de sorte" para ganhar ao Benfica em pleno Estádio da Luz, mas sublinhou a capacidade de trabalho e entrega da equipa algarvia.





"Como havia dito na véspera, o nosso compromisso é ser capazes capazes de competir em qualquer terreno. Não somos obrigados a ganhar ao Benfica nem ao Vizela, mas acima de tudo trabalhar muito. Enche-me de orgulho. Viemos aqui jogar o que o Benfica permitiu, sempre a pressionar. Estou curioso para ver os GPS dos jogadores. A equipa trabalhou muito e foi solidária. Não se ganha aqui sem uma ponta de sorte", considerou o treinador, em declarações à BTV."O Benfica tem um futebol brilhante, mas com abnegação e entrega conseguimos manter a baliza nula. Na 1.ª parte conseguimos boas saídas e perigosas. Não se pontua nem se vence aqui sem sorte. Reconheço e temos humildade de dizer que a sorte esteve no nosso lado", acrescentou Paulo Sérgio."Foi sobretudo pela frescura. O trabalho do Aylton e do Fabrício a 1ª parte foi super desgastante, a tapar os três defesas do Benfica na largura. Depois queria frescura. Era importante parar ali para arrefecer o jogo. Estava a pensar mexer só aos 60 minutos mas fi-lo mais cedo na busca de frescura.""Se olharem com critério para o nosso banco de suplentes, acho que tirei todos aqueles 8 jogadores dos Sub-23. O mais velho tinha 23 anos. O projeto do Portimonense é muito exigente a este nível. Dá-nos alento e gozo fazer este trabalho. Sonhar é permitido a toda a gente mas não quero ouvir falar disso. Quero é o grupo focado e o próximo jogo é na Taça, difícil, em Oliveira de Azeméis. Vamos fazer o nosso caminho".Refira-se que, antes de analisar o encontro deste domingo na Luz, o treinador do Portimonense endereçou "um abraço muito sentido de todo o grupo e estrutura" a José Semedo, capitão do V. Setúbal. Paulo Sérgio aproveitou ainda para dar os parabéns à Seleção Nacional pela conquista do Mundial de futsal.