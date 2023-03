Paulo Sérgio: «É um resultado ingrato e injusto. O futebol tem dias destes»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, analisou a derrota dos algarvios (2-0) na casa do Chaves, a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin."Penso que é um resultado ingrato, um resultado injusto. Saímos do primeiro tempo com 61% de posse de bola, que foi idêntico ao segundo, portanto dá um cômputo geral dessa mesma percentagem, [além de] inúmeras ocasiões para golo. Conseguimos falhar duas grandes penalidades e o Chaves faz o resultado de uma bola que nós temos controlada na nossa área, que acaba por sobrar para o Juninho, que acaba por ser ele o mais felino, digamos assim, e meter a bola dentro da baliza quando passou por três jogadores nossos naquele momento. E, depois, uma bola perdida quando estamos a controlar completamente o jogo, quando estamos a construir jogadas de ataque e ocasiões de perigo. Portanto, é por isso que eu digo que é um resultado ingrato e injusto. O futebol tem dias destes e hoje tocou-nos a nós", referiu o treinador português.Vi a equipa crescer muito em relação aos jogos anteriores em termos de produção, em termos da criação, mas tivemos eficácia zero e isso penalizou-nos bastante em relação àquilo que foi o jogo que fizemos hoje aqui em Chaves".