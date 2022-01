Paulo Sérgio encara Mafra com o máximo respeito

O Portimonense tentará amanhã garantir o acesso às meias-finais da Taça de Portugal, diante do Mafra, da Liga Sabseg, num jogo em que Paulo Sérgio, treinador dos algarvios, não espera facilidades.

“O adversário quererá tanto como nós chegar à etapa seguinte da prova e merece o máximo respeito, não apenas por ter chegado até aqui mas por, naquilo que já vimos, mostrar uma boa organização e ter jogadores de qualidade”, sustenta o técnico. O responsável pela formação alvinegra não esconde: “Queremos alcançar um degrau da prova que o Portimonense não atinge há muito tempo, num jogo seguramente difícil, a exigir uma atitude e um comportamento dentro do nosso melhor registo.”

O Portimonense vai tentar chegar às meias-finais da Taça de Portugal pela quarta vez na história da competição. As três anteriores aconteceram todas na década de 80 do século passado: em 1982/83 (derrota por 2-0 diante do Benfica, na Luz, sob o comando de Artur Jorge), 1986/87 (nova derrota na Luz, com o Benfica, por 4-0, e com Paulo Roberto no banco) e 1987/88 (1-2 contra o V. Guimarães, em casa, era Manuel Cajuda o treinador dos algarvios).

Amanhã à noite, Paulo Sérgio já poderá contar com Willyan e com Pedro Sá, que ficaram de fora diante do Marítimo, devido a castigo. É ainda incerta a utilização de Aylton Boa Morte, negociado para o Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos.