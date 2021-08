Paulo Sérgio: «Equipa fez por merecer mais»

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, lamentou o resultado, "desajustado em função do que se passou num jogo em que, clara e inequivocamente, o Portimonense fez por merecer mais". Para o responsável do conjunto alvinegro "até o empate, a ter acontecido, significaria dois pontos perdidos". "Exercemos grande domínio, criando várias oportunidades de golo, com a equipa a revelar uma excelente atitude. A sorte não quis nada connosco e o Paços foi mais feliz", referiu.