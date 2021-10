Paulo Sérgio espera "boa resposta" do Portimonense na receção ao Estoril

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, disse este sábado que espera "uma boa resposta" da equipa, quinta classificada da 1.ª Liga, na receção ao Estoril, no domingo, no jogo da nona jornada.

"Sinto o grupo motivado e a trabalhar muito bem e espero que possamos dar uma boa resposta diante de uma equipa muito qualificada e com muito talento, quer individual quer coletivamente, como é o Estoril", indicou o técnico.

Na antevisão à partida, o treinador dos algarvios reconheceu que o jogo praticado pela equipa lisboeta "é difícil de contrariar", pois trata-se de um futebol "muito apoiado e muito bonito".

"Sabemos que vai ser uma tarefa difícil, mas foi para isso que nos preparámos toda a semana e esperamos uma resposta boa", sublinhou.

Questionado sobre se estava a pensar ascender ao quarto lugar, Paulo Sérgio afirmou que o Portimonense "está apenas a pensar nos três pontos que estão em disputa com o Estoril".

"É prematuro as pessoas estarem a olhar para a classificação numa altura em que ainda não está cumprido o primeiro terço do campeonato, porque ainda há muita água a correr debaixo da ponte", apontou.

Para o técnico, "o que é preciso é muito foco no trabalho, muita humildade, respeito pelo que foi conquistado e muita ambição" para as jornadas seguintes, "sem qualquer tipo de adormecimento".

Paulo Sérgio assumiu que o Portimonense "encara todos os jogos com o máximo empenho e dedicação, quer em casa quer fora", lembrando que em casa a equipa não conquistou os pontos que pretendia, por mérito dos adversários.

O treinador adiantou que para o confronto com a formação 'canarinha', não vai poder contar com Ewerton, que "continua de fora dos trabalhos do grupo e outro atleta que está em dúvida", mas que será dissipada no treino desta tarde.

O Portimonense, quinto classificado, com 14 pontos, recebe o Estoril, quarto, com 15, em jogo marcado para domingo, às 20:30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Nuno Almeida (AF Algarve).