Paulo Sérgio espera Sp. Braga "com um doping acrescido"

O treinador do Portimonense espera que a sua equipa junte a "ponta de sorte" à eficácia na receção de domingo ao Sp. Braga, para acabar com o jejum de 12 jogos sem vencer na Liga Bwin.

"A equipa nunca deixou de competir em todos os jogos, de olhar os adversários nos olhos. Amanhã (domingo), esperamos ter a ponta de sorte do nosso lado, sermos felizes e sermos eficazes", disse Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 27.ª jornada da competição.

A equipa algarvia não vence na Liga há mais de três meses, desde 12 de dezembro, quando triunfou no terreno do Moreirense (1-0), mas o treinador mostrou-se satisfeito com a prestação dos jogadores.

"Obviamente que nós estávamos muito mais felizes até dezembro do que propriamente com o que temos feito desde então. Mas em qualquer destes [12] jogos, fomos sempre competitivos, com 10 ou com 11, e brigámos sempre pelo triunfo", reforçou o técnico do Portimonense.

Admitindo que a finalização tem sido "a maior pecha" da equipa, Paulo Sérgio sublinhou que trabalha diariamente para que o ciclo negativo "não entre na cabeça" dos jogadores. "Primeiro é perceber porque não se vence. Analisar e estarmos conscientes do porquê de não termos os resultados que gostaríamos. Depois, é partir com grande crença e, dentro da nossa casa, com as soluções que temos, procurar criar estratégias e o ambiente e confiança propícios", considerou.

No domingo, o Portimonense terá pela frente um Sporting de Braga que surgirá, apontou Paulo Sérgio, "com um doping acrescido", depois do apuramento europeu de quinta-feira, que atenua o possível desgaste físico. "É o doping do sucesso e da passagem aos quartos de final da Liga Europa. Não espero nenhuma facilidade, antes pelo contrário. Não tenho a menor dúvida de que vamos ter aqui um jogo bastante difícil, contra um grande adversário", acrescentou.

O Sporting de Braga "liga muito bem curto, como rapidamente procura explorar a profundidade", apresentando-se com um modelo de jogo "bastante diversificado, com duas ou três nuances principais", analisou Paulo Sérgio. "É para isso que chamámos a atenção dos nossos atletas, para estarmos preparados para os parar, para não os deixar jogar, mas também, obviamente, para procurar impor a nossa estratégia para o jogo", finalizou.

O Portimonense, 11.º classificado, com 29 pontos, recebe no domingo o Sporting de Braga, quarto, com 46, em jogo marcado para as 20:00, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Rui Costa (Porto).