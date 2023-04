Paulo Sérgio esperançoso para o Dragão: «É possível ir lá e trazer pontos»

Paulo Sérgio acredita que o Portimonense pode ser competitivo amanhã no Estádio do Dragão, diante do FC Porto, e "lutar pelos pontos". O treinador mantem a fé na obtenção de um resultado positivo, considerando que a goleada sofrida (0-7) na temporada passada é um ponto fora da curva, uma vez que os algarvios já "lutaram até próximo do final" noutras deslocações."Não foi sempre 7-0 nas vezes que fomos ao Dragão. Nós queremos estar mais próximos dos dias em que lutámos pelo resultado até próximo do final. É isso que nos propomos a fazer e é essa a nossa convicção. É possível ir lá e trazer pontos num dia muito competente e concentrado da nossa parte e de menor inspiração do FC Porto", sublinhou o técnico de 55 anos, assumindo alguma infelicidade da sua equipa nas últimas jornadas."Os pontos têm-nos escapado por entre os dedos, como foi no último jogo [com o Vizela] a jogarmos com dez durante muito tempo, mas sempre por cima no jogo, e não tivemos uma ponta de sorte. Há que manter a cabeça no sítio, focados, sabendo que o campeonato vai ser duro até final. É uma tarefa difícil, um adversário muito competente e de muita qualidade. Sabemos que vai ser uma tarefa dura, mas que gostamos de nos testar. Temos a esperança de que conseguindo ser organizados, seremos competitivos. E, ao sermos competitivos, fazemos o que é a nossa obrigação, que é conseguir chegar ao Dragão e mostrar uma equipa que vai lutar pelo resultado", frisou.Com seis jogadores em risco de suspensão – Relvas, Seck, Ouattara, Diaby, Cariello e Rui Gomes –, Paulo Sérgio não levanta o véu sobre possíveis 'poupanças', rejeitando quaisquer semelhanças com o encontro da última época, no qual foi goleado por 7-0 pelos azuis e brancos. "Depois de tanto tempo da outra experiência, acho curioso voltar-se a falar disso. Essas coisas ditas muitas vezes... daqui a dez anos vão dizer que poupei dez jogadores, mas volto a repetir: salvaguardei três por motivos que foram mais do que explicados. Agora dizerem que poupei meia equipa é uma inverdade. Amanhã tomarei a minha decisão, nessa matéria sou eu que tomo as decisões. Se entender que os seis jogadores que estão à bica do amarelo não jogam, amanhã logo verão", concluiu.