Paulo Sérgio explica poupanças no Dragão: «Não estavam reunidas as condições mínimas para sermos mais competitivos»

Paulo Sérgio lamentou a goleada (7-0) sofrida pelo Portimonense na visita ao FC Porto, num jogo em que disse não ter "reunidas as condições para competir" da melhor forma com os dragões."Foi uma noite em que não tínhamos reunidas as melhores condições para poder competir minimamente com o FC Porto. Na nossa máxima força já seria difícil, mas com todas as limitações foi quase impossível. Deixar uma palavra para os jogadores que fizeram o sacrifico de jogar fora das posições habituais, com foi o caso do Julien, do Sá, do Lazaar, mas é extensivo ao grupo. A responsabilidade foi minha. Só tínhamos um central, o Relvas, que tinha quatro amarelos e estava em risco de falhar o próxima jogo que é muito importante. Como disse, não estavam reunidas as condições mínimas para sermos mais competitivos", começou por dizer o técnico do Portimonense, após o jogo no Dragão, referindo-se ao encontro da próxima jornada com o Moreirense."Sim, em algumas situações sim. Há atletas que estão mesmo suspensos. Welinton por acumulação de amarelos. O Possignolo foi expulso. Willyan está a cumprir castigo. O Pedrão andou limitado e já tinha quatro amarelos, o Relvas igual. O Angulo, o Luquinha. Portanto houve aqui um pensar dois jogos em apenas um.""Já tínhamos conversado que a responsabilidade é minha. Os jogadores tinham de procurar dar o seu melhor e fizeram-no. Já vi equipas com todo o plantel disponível e sofrer quatro ou cinco [golos] aqui. Foi um dia pesado, não queríamos este resultado. Preparámo-nos para que isso não acontecesse. Agora é passar para a frente e olhar para o próximo jogo que é muito importante para nós.""Houve coisas de jovens atletas que me agradaram. Eles têm trabalhado connosco. São dos sub-23 e eu chamo-os quando achar por bem. Estiveram sempre presentes esta semana. Andam à procura do espaço deles no plantel principal para a próxima época. Acreditamos neles e mereceram. Quase que é um castigo entrar com este resultado, mas foi muito importante para eles. Merecem e procuram isto mesmo", concluiu.