Paulo Sérgio: «Faltou-nos decidir melhor no último terço»

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, lamentou alguns aspetos da equipa no empate sem golos diante do Vizela.





"Faltou-nos decidir melhor no último terço. Tivemos caudal, mas dávamos mais um toque quando podíamos rematar", referiu. Os algarvios podiam ter alcançado o melhor arranque de sempre na Liga com uma vitória, mas o técnico desvalorizou. "Não olho a nada disso. Não interessa o recorde. Trabalhámos muito e tivemos qualidade em alguns momentos. O Vizela também teve mérito", disse.