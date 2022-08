Paulo Sérgio: «Fizemos pela vida e soubemos, com personalidade, levar os três pontos»

O Portimonense tem sido uma das sensações deste arranque de temporada, com 9 pontos em quatro jornadas. Um registo reforçado este sábado, com uma vitória sobre o Marítimo que, na ótica de Paulo Sérgio, nasceu da forma como os seus pupilos encararam a partida."Tinha advertido os jogadores para não acreditarem em qualquer tipo de facilidade, porque houve muita conversa durante a semana sobre o mau momento do Marítimo. A minha advertência foi no sentido de pensarem que o Marítimo com três jornadas decorridas perdeu com o FC porto e com o Sporting de Braga, não vai haver muitas equipas a bater estes dois adversários. A minha equipa entrou bem no jogo, muito serena e conseguiu ligar algumas boas jogadas. À medida que o tempo foi passando tornou-se cada vez mais difícil, porque este relvado não ajuda ninguém. Então para uma equipa como o Marítimo que está a jogar em casa e, ainda por cima, porque marcámos primeiro tinha que dar a volta", começou por analisar."O relvado não ajuda ninguém, num estádio tão bonito, com umas condições fantásticas. É pena que este relvado não esteja à altura da competição neste momento, espero que venha a estar. Na segunda parte, foi um jogo feio, com muito passe errado, muita bola errada. Os próprios jogadores tinham dificuldade em arriscar porque os apoios movem-se. O nosso guarda-redes tem um pontapé muito colocado e assertivo e hoje não saiu um. Acho que fizemos pela vida e soubemos, com personalidade, levar os três pontos daqui"A fechar, um olhar ao positivo arranque de época. "Estamos muito satisfeitos, obviamente, não vamos ser hipócritas, o campeonato faz-se é de pontos, mas com muita humildade, porque ainda vamos ter muitos dissabores pela frente".