Paulo Sérgio: «Fizeram-nos trabalhar muito, mas acabámos por ser felizes e já o merecíamos há muito tempo»

Paulo Sérgio, treinador Portimonense, abordou o triunfo (1-2) em Barcelos, diante do Gil Vicente, garantindo que os algarvios acabaram por ser "felizes", algo que o "mereciam".

"Vínhamos a pecar na eficácia, porque tivemos situações, em outros jogos, para ter melhores resultados, mas nunca houve quebra de confiança. Hoje, jogámos perante uma boa equipa, que apesar de não estar num bom momento está recheada de bons elementos. Fizeram-nos trabalhar muito, mas acabámos por ser felizes e já o merecíamos há muito tempo. Mostramos confiança e tivemos várias ocasiões de golo 'cantado'. Estamos satisfeitos. Foi um jogo de respeito, respeitámos muito o Gil Vicente porque sabíamos que tinham o potencial para nos ferir. Mas não viemos à procura de um ponto, viemos para jogar no campo todo", frisou o treinador dos algarvios.

Substituições



"Quis mostrar à equipa que queria ganhar o jogo. Trabalhamos com eles todos os dias e sabemos do momento que cada um atravessa na semana de trabalho. O Ricardo [Matos] tem trabalhado bem, e hoje, disse-lhe, no final do jogo, que quem trabalha é recompensado. Voltou a marcar na Liga, é um miúdo com potencial e contamos com todos".