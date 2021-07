Paulo Sérgio: «Foi para ganhar ritmo e acho que a rapaziada aproveitou bem»

O Portimonense travou o campeão nacional num jogo de preparação (2-2) tendo em vista a nova temporada, mas Paulo Sérgio assume que a sua equipa ainda está longe daquilo que espera.





"Não há muita análise a fazer, ainda nos falta muito ritmo… Ainda assim foi um bom treino. Tinha dito aos jogadores que mais do que jogar bem ou mal queria que dessem o máximo, que puxassem pelo físico, introduzindo alguma qualidade naturalmente. Foi para ganhar ritmo e acho que a rapaziada aproveitou bem", começou por apontar, à SportTV."Estamos à procura do nosso caminho, hoje colocámos vários jogadores fora das suas posições, jogámos com dois sub-23 que estão a treinar connosco há três dias… A intenção é encontrar soluções para que possamos fazer um bom campeonato. Temos já um jogo oficial no dia 25 e queremos começar a introduzir os nossos princípios. Mais do que os resultados, o que interessa é competir", acrescentou.A finalizar, a questão passou pelos reforços que pretende e a resposta foi... a fugir. "Que reforços quero? Não falo dessas coisas, é com a administração e para mim é sagrado. Claro que quero um campeonato mais tranquilo, pois andámos todos muitos juntos até duas a três jornadas do fim. São precisos ovos para fazermos boas omeletes."