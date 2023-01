Paulo Sérgio: «Foi um Benfica muito superior, com mais bola, mais combinações e muito difícil de parar»

O Portimonense perdeu esta sexta-feira frente ao Benfica (0-1), em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin, naquela que foi a terceira derrota consecutiva dos alvinegros no campeonato.

Em declarações no final da partida, Paulo Sérgio reconheceu a superioridade das águias. "Jogo muito difícil, muita qualidade por parte do Benfica. Só tenho de elogiar os jogadores pelo empenho e trabalho, mas estivemos muito longe da baliza adversária, foi um Benfica muito superior, com mais bola, mais combinações e muito difícil de parar. A equipa ficou muito curta, falhámos muitos passes na primeira parte. Ao intervalo corrigimos, demos ânimo, mas é uma vitória incontestável do Benfica", começou por dizer o técnico dos alvinegros, em declarações aos microfones da BTV.

Paulo Sérgio aproveitou ainda para sublinhar a necessidade de a equipa receber reforços no mercado de inverno e deixou uma palavra de força para o jogador Luquinhas, que recebeu luz-verde do clube para viajar até ao Brasil após receber a notícia da morte do pai.

"Tínhamos 15 pontos à 7.ª jornada e eu já dizia o que digo hoje, tranquilo nunca, o que vem pela frente vai ser difícil. Espero que venha alguém para nos ajudar porque estamos carenciados em algumas posições. Já falei disso publicamente. Sei que a administração está a trabalhar nisso. Hoje também libertámos o Luquinhas para ir ao Brasil porque faleceu-lhe o pai, queríamos o resultado para oferecer-lhe mas não conseguimos, mas estamos com ele no pensamento", terminou.