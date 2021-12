Paulo Sérgio: «Foi um jogo de estratégia e fizemos pela vida»

Depois de o Portimonense eliminar o Famalicão na Taça de Portugal, Paulo Sérgio não escondeu a sua satisfação pela exibição da sua equipa."Houve um jogo enquanto estivemos onze para onze e outro quando ficámos em inferioridade. Optei por uma estratégia que nos mantivesse dentro do resultado e acabámos por sofrer num lance em que não podíamos, de canto. As mínimas condições para a realização deste jogo não foram asseguradas, nós jogámos anteontem. Fizemos inúmeras alterações e depois levámos com o castigo de jogar tanto tempo com menos um. Foi um jogo de estratégia, fizemos pela vida e fomos organizados sem bola. Já não tenho elogios para os meus jogadores", começou por referir o técnico.Deixando muitos elogios aos quatro guarda-redes que tem no plantel, Paulo Sérgio falou ainda sobre as chances que os algarvios têm de chegar à final da prova: "A seu tempo pensamos na Taça, agora temos uma viagem longa e um jogo para preparar. É preciso uma pontinha de sorte para chegarmos longe na prova".