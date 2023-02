Paulo Sérgio: «Ganhou quem marcou, o Vitória aproveitou um erro nosso»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, analisou a derrota em casa do V. Guimarães (1-0), em jogo a contar para a 20ª jornada da Liga Bwin."Houve duas equipas a pressionar alto, a não deixar o adversário confortável, muita correria, muito esforço, mas com poucos espaços. Ganhou quem marcou, o Vitória aproveitou um erro nosso e ficou com os três pontos. A nossa equipa trabalhou bastante, mas podíamos ter feito melhor as coisas. Tivemos mais bola, mais passes, mas quem ficou com os pontos foi o Vitória", sintetizou em declarações à Sport TV, abordando o golo de Jota, à passagem do minuto 22."Não podemos sofrer aquele golo, não podemos sofrer golo daquela maneira, foi um erro inocente que fez o resultado", vincou o técnico."Devíamos ter aproveitado melhor as bolas que ganhámos no meio-campo pelo Diaby. Foi um jogo muito dividido, com muita pressão, muito trabalho, foi pena.""Vamos ter de fazer um trabalho diferenciado, sabemos que os jogadores que chegaram têm mais para dar do que têm dado."