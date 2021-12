Paulo Sérgio: «Golo a acabar a primeira parte destrói a nossa estratégia»

Paulo Sérgio destacou a boa primeira parte que considera que o Portimonense fez, após a derrota com o FC Porto, e lamentou a forma como a equipa abordou os dois lances que terminaram nos golos dos dragões no segundo tempo."Fizemos uma 1.ª parte muito interessante. Fomos perigosos, o FC Porto também e tínhamos tudo bem controlado. A estratégia estava a funcionar em pleno, no que diz respeito à ocupação dos espaços contra uma grande equipa e acalentávamos esperanças. Aos 45 e mais alguns segundos sofremos o golo que destrói a estratégia. Tivemos de nos expor na 2.ª parte, defendemos mal os dois lances do golo. Demos o peito às balas, não nos escondemos. Deixo um lamento, porque o lance que dá o primeiro golo do FC Porto parece-me uma falta inexistente. O Lucas não faz qualquer tipo de falta. Sofrer aquele golo de ressalto e falta inexistente é o meu lamento. As coisas estavam bem e podíamos continuar a disputar ojogo. Expossemo-nos mais ao jogo, impedimos o FC Porto de construir até aos 70/75 minutos. A partir daí perdemo-nos, fizemos o que não tem nada a ver com o que treinámos. Pare bens ao FC Porto", começou por dizer à Sport TV."Não me arrependo. Estava a perder e quando assim é temos de ter a coragem de ir para a frente. Defendemos mal nos dois lances de transições que deram nos golos.""Propossemo-nos a disputar o jogo até ao fim, à exceção dos últimos 10 minutos, em que perdemos a noção do que estávamos a fazer coletivamente. Foi um jogo disputado, sempre intenso e a brigar, porque é preciso fazê-lo contra equipas desta dificuldade e que têm muita qualidade. Foi um jogo entretido para quem viu", concluiu.