Paulo Sérgio: «Há lances que marcam o jogo de uma forma que não deixa dúvidas a ninguém»

O Portimonense saiu de Vila do Conde sem pontos, num jogo em que Paulo Sérgio deixou críticas à arbitragem de Bruno José Costa.

"O golo sofrido perto do intervalo condicionou, mas houve outras coisas que condicionaram muito mais. O vermelho é um despropósito, há um contacto porque o Moufi tem os pés paralelos a fazer cobertura. Há um pisar, mas se mostraram vermelho por isto não há jogos que acabem onze para onze. A estratégia era pressionarmos alto, mas tivemos de inverter. A equipa teve um comportamento espectacular, mas depois há uma grande penalidade evidente com a bola a ser jogada com a mão dentro da área. Não se deu penálti depois de o VAR ter chamado o árbitro, o que me parece estranho. As grandes ocasiões são nossas e ainda valorizo mais isso devido à qualidade do Rio Ave. Falta-nos ser mais frios no momento de fazer o golo, mas há lances que marcam o jogo de uma forma que não deixam dúvidas a ninguém. O Rio Ave merece-me todo o respeito, mas não me lembro de grandes ocasiões do Rio Ave. No entanto, não levamos pontos daqui", disse.