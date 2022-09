Paulo Sérgio: «Há mérito do Sporting mas nós fomos muito anjinhos»

Paulo Sérgio lamentou, este sábado, a goleada sofrida pelo Portimonense diante do Sporting (0-4) no Estádio José Alvalade, frisando que, apesar da qualidade dos leões, os algarvios foram "muito anjinhos" em algumas situações."Foi um jogo que ficou muito difícil para nós. Tínhamos um plano e uma ideia onde, em termos da construção ofensiva do Sporting, não estávamos a permitir chances. Mas depois aos 8 minutos o jogo abriu para o Sporting, que depois gere muito bem a bola e nós não estávamos a chegar a tempo. Tentámos meter agressividade numa pressão mais alta mas houve coisas que não foram bem feitas, demos muito espaço ao Sporting. Não fomos ameaçadores e ficámos muito aquém do que esperava", sublinhou à Sport TV."Tem a ver com a qualidade do Sporting, que é letal neste tipo de jogadas. Há muito mérito do Sporting, mas nós fomos muito anjinhos"."Não foi conquistado nada. Não abala a confiança porque sabemos onde estão os erros. É trabalhar para melhorar e fazer as coisas de outra forma, nem todos os adversários têm a qualidade do Sporting".