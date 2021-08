Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Paulo Sérgio indignado com horário do jogo com o Gil Vicente "Não me parece que haja coerência ao marcar a partida para essa hora", atirou o técnico. O apito inicial está agendado para as 15:30





CRÍTICO. Técnico não vê com bons olhos jogar com 35 graus

• Foto: luís vieira/movephoto