Paulo Sérgio irritado com erros do Portimonense: «Oferecemos o jogo ao Benfica»

Paulo Sérgio mostrou-se insatisfeito com a goleada sofrida (1-5) pelo Portimonense frente ao Benfica, considerando que os erros defensivos dos algarvios acabaram por "oferecer" o jogo aos encarnados."Quando concedemos cinco golos temos de dar os parabéns ao adversário, que foi muito superior. Contra equipas destas não podemos errar, oferecemos os golos em lances infantis. A responsabilidade é minha. Mérito do Benfica ou demérito nosso? As duas coisas, sabemos da qualidade do Benfica mas oferecemos o jogo. A foma como concedemos os golos foi infantil, mais alguns erros associados... temos a ocasião de fazer golo e o Benfica marca logo a seguir. Podíamos ter reentrado na partida quando estava 3-1 mas o Benfica defendeu bem nesse lance e continuámos a oferecer, cometendo erros infantis", começou por dizer o técnico dos algarvios à Sport TV.Com duas jornadas para o fim, Paulo Sérgio sublinha que a sua equipa "tem de estar sempre pronta para lutar pelos pontos": "Hoje colocámo-nos fora da partia pela maneira como defendemos algums lances. Cada erro nosso o Benfica aproveitou muito bem. Parabéns ao Benfica e agora é limpar a cabeça."O técnico do Portimonense justificou ainda a ausência de Welinton Júnior: "saiu da última partida tocado e achámos por bem não arriscar."