Paulo Sérgio: «Jogo com Famalicão é daqueles que é ganhar ou ganhar, não tem outra conversa»

O treinador do Portimonense, há 14 jogos sem ganhar na Liga Bwin, disse este sábado que a receção de domingo ao Famalicão, para a 29.ª jornada da prova, é "um daqueles jogos de ganhar ou ganhar".



"Face à almofada [pontual] que tem desaparecido, em função de não conseguirmos vencer há tanto tempo, é óbvio que, à medida que faltam menos jogos, estamos mais preocupados. Amanhã [domingo] é um daqueles jogos que é ganhar ou ganhar, não tem outra conversa", disse Paulo Sérgio na antevisão da partida.

Para o treinador do Portimonense, cujo último triunfo data de 12 de dezembro em Moreira de Cónegos (1-0), a equipa tem de "eliminar os erros" que tem cometido, que a têm "penalizado bastante", nomeadamente a ineficácia no ataque e "erros cometidos sem bola". "Foi mais uma semana de trabalho intenso e, ao mesmo tempo, passar confiança aos jogadores, porque o que se tem verificado é que a fronteira entre uma vitória e uma derrota é ténue. Os resultados são superequilibrados, os jogos são muito competitivos. Não nos podemos distrair um minuto", sublinhou Paulo Sérgio.

Na receção aos famalicenses, apontou, o Portimonense deve ser "uma equipa muito equilibrada emocionalmente, sabendo que quer muito pontuar, mas tem de saber estar em campo e competir de forma inteligente por eles".

O técnico pediu "foco, concentração e crença" contra o Famalicão, que considerou uma equipa "recheada de bons jogadores, de jogadores talentosos, que tem subido a sua produção e ganhado pontos na classificação em relação à primeira volta".

Paulo Sérgio disse ainda que o interesse de outras equipas em jogadores do seu plantel continua a ser um obstáculo para um trabalho perfeito no campo.

"Toda a gente se queixa de que o mês de janeiro é terrível. Mas estamos em abril e ainda esta semana a nossa administração teve de pôr um travão em relação a mais duas situações de que se tem andado aí constantemente a falar. Isto num grupo mexe muito com as cabeças dos jogadores e dificulta muito o nosso trabalho imediato", finalizou.

O Portimonense, 12.º classificado com 29 pontos, recebe no domingo o Famalicão, 14.º com 28, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 15h30, com arbitragem de Manuel Mota.