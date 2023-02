Paulo Sérgio: «Lance no final é muito penálti»

Paulo Sérgio era um treinador inconformado após a derrota do Portimonense em Famalicão "O resultado não é justo, a partida foi equilibrada. Tivemos situações para sair na frente, ainda que o Famalicão também tivesse criado perigo. A nossa estratégia funcionou bem, mas não conseguimos manter isso nos últimos 15 minutos. O golo é caricato e o lance no final parece-me muito penálti, há contacto no pé e nas costas. Quando o VAR chama não vemos a decisão ser tomada desta forma. Talvez trouxesse justiça, isto reconhecendo a qualidade do Famalicão", referiu o técnico, que elogiou ainda a capacidade de Pedrão em fazer o corredor e que referiu que Moufi, que saiu lesionado, será avaliado nas próximas horas.