Paulo Sérgio lembra erro em Braga e alerta: «Queremos entrar acordados desde o primeiro minuto»

O técnico do Portimonense pediu esta quinta-feira aos seus jogadores para entrarem "acordados desde o primeiro minuto" no jogo de sexta-feira com o Casa Pia, que abre a 31.ª jornada da Liga Bwin.

Na antevisão, Paulo Sérgio recordou a derrota da última jornada em Braga (4-1), em que a sua equipa sofreu um golo aos dois minutos, falando de "uma entrada adormecida" que colocou os algarvios "numa situação muito difícil para poder competir pelo resultado".

"É óbvio que queremos evitar isso, queremos entrar acordados desde o primeiro minuto e disputar o jogo contra uma equipa boa, uma equipa que tem feito um campeonato muito bom, mas que está ali à nossa mercê, está ali à nossa frente e nós temos de ir à procura de competir e conquistar pontos", sustentou.

Com o Portimonense a um ponto de assegurar a manutenção, Paulo Sérgio não quer pensar nessas contas e preferiu reforçar que o "ideal" é o que sempre tem dito: "Temos um jogo pela frente, três pontos em disputa e a nossa obrigação é ir disputá-los, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conquistar pontos."

A estreia de Rui Gomes a marcar no campeonato, no jogo de Braga, deixou o treinador dos algarvios satisfeito, ainda que tenha notado a falta de uma referência no plantel que permita ao jogador crescer tranquilamente.

"O Rui é um jovem que veio de outra realidade competitiva e que deveria ter, talvez, uma alternativa à frente dele para lhe dar tempo para tranquilamente crescer. (...) Está cada vez mais próximo daquilo que nós acreditámos que ele podia aportar, tem crescido, é humilde, sabe ouvir e acredito que no futuro estará cada vez mais preparado para esta realidade", sublinhou.

Questionado sobre a ausência de Lucas Alves das últimas convocatórias, o treinador revelou que o central brasileiro, que tinha sido contratado em janeiro e registava sete jogos cumpridos na Liga, já não faz parte do plantel.

"O Lucas não está connosco há algumas semanas. Por motivações pessoais, já saiu do grupo", afirmou Paulo Sérgio.

O Casa Pia, 10.º classificado, com 39 pontos, e o Portimonense, 13.º com 33, defrontam-se na sexta-feira no Estádio Nacional, em Oeiras, às 20:15, com arbitragem de Hélder Carvalho (Associação de Futebol de Santarém).