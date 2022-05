Paulo Sérgio: «Não estamos de férias, temos mais este compromisso para ser honrado»

O treinador do Portimonense disse esta sexta-feira que a sua equipa ainda não está de férias e quer ganhar na deslocação de sábado ao terreno do Marítimo, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga Bwin

"Não é uma semana diferente das outras. Foi preparada da mesma forma e com o mesmo objetivo: chegarmos ao Funchal, sermos competitivos e disputarmos o jogo com intenção de vencer. Será assim até ao último dia, porque não estamos de férias. Elas vêm aí, mas temos mais este compromisso para ser honrado", disse Paulo Sérgio, na antevisão de uma partida entre dois emblemas com os seus objetivos de manutenção cumpridos.

O técnico dos algarvios, que já tinha anunciado, após o jogo da semana passada com o Sporting (2-3), a titularidade do guarda-redes japonês Nakamura (um jogo na Liga), acrescentou que outros jogadores oriundos dos sub-23 poderão ter minutos.

"Nós não temos menos utilizados. Temos mais miúdos sub-23, que esses sim têm menos minutos, mas que estão no grupo para viajar e poderão ter também a possibilidade de somar mais uns minutos. Vamos apresentar uma equipa competitiva", garantiu.

Sobre o Marítimo, Paulo Sérgio considerou que se trata de "uma boa equipa, com bons jogadores, com qualidade técnica, outros com bastante velocidade e explosivos", recordando que o adversário foi "muito feliz" quando venceu (2-1) em Portimão na primeira volta.

Em relação à renovação com o Portimonense, o técnico voltou a deixar a questão para depois do final do campeonato.

"Temos conversado todos os dias. Para a semana, acertamos o que tivermos a acertar e aquilo que for melhor para todos", finalizou.

O Marítimo, nono classificado, com 38 pontos, recebe o Portimonense, 13.º, com 35, no sábado, às 18:00, no Estádio do Marítimo, com arbitragem de Vítor Ferreira (Braga).