Paulo Sérgio: «Não fomos agressivos, não metemos o pé na bola para roubar, fomos muito macios...»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, lamentou a falta de agressividade dos seus jogadores, sobretudo na segunda parte, que acabou por ser aproveitada pelo Gil Vicente para vencer o jogo ()."Sabendo nós que estamos com uma equipa muito jovem, muito inexperiente, a primeira parte foi muito bem conseguida. O Gil Vicente não chegou à nossa baliza. Chegou numa grande penalidade e, depois, num canto, faz o 1-0. Nós temos três claras ocasiões de golo, bem construídas, com princípio, meio e fim: a bola finalizada pelo Kim e as duas do Luquinha. Fizemos muitas coisas com qualidade", começou por dizer o técnico dos algarvios, em declarações no final do encontro.E continuou: "Na segunda parte, há ali um período em que começámos a defender muito mal. Foi mais o que me desgostou sem bola do que com bola, porque até acabámos por criar mais três, quatro boas ocasiões. Sem bola fomos muito desorganizados. Não fomos agressivos, não metemos o pé na bola para roubar, fomos muito macios e isso facilitou muito a tarefa ao Gil, que tem jogadores com qualidade e finalizaram bem aqueles dois lances da segunda parte. Com uma equipa muito jovem, com gente a testar-se a si própria, nós a vermos com o que podemos contar, foi mais o que de mau fizemos sem bola que me desagradou", terminou.