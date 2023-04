Paulo Sérgio: «Não nos podemos iludir e vir aqui jogar de peito aberto»

Paulo Sérgio gostou da exibição do Portimonense, apesar da derrota (1-0) em casa do FC Porto. À Sport TV, o treinador dos algarvios lembrou o poderio dos dragões mas vincou que "não há nada a apontar" aos seus jogadores neste duelo."Na parte defensiva a equipa esteve bem. Esse 'frisson' que o FC Porto criou não foi algo muito claro em termos de ocasiões. Tivemos uma logo no arranque. Mas o FC Porto tem essa capacidade de encostar os adversários. Faltou desinibir um pouco mais. Com o tempo fomos tendo mais confiança para ter bola e a inclusão do Carlinhos trouxe outro perfume. Mantivemo-nos no jogo até final, o FC Porto podia ter marcado mas nós também podíamos ter empatado. Não há nada a apontar aos atletas.""Para estarmos vivos nos jogos e disputar jogos com estas equipas temos de estar muito focados, o que gasta muita energia. Obriga-nos a correr muito atrás da bola. Quiçá com melhor qualidade em determinados momentos e maior acerto no último passe... É importante chegar e competir pelo resultado, é a nossa exigência. Não nos podemos iludir e vir aqui jogar de peito aberto, pois a qualidade no outro lado é muito superior.""Nunca foi diferente antes, eles sempre estiveram alerta quando tínhamos apenas 15 pontos. Sei o que tenho em mãos e que será uma luta dura. Agora temos de reagir e procurar pontos para atingir os nossos objetivos."