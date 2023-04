Paulo Sérgio: «Não podemos entrar de forma apática»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, lamentou a "forma apática" com que os seus jogadores entraram este sábado na partida com o Sp. Braga, que os minhotos venceram por 4-1.

"Sem querer tirar mérito ao Sp. Braga, pela qualidade que tem e apresentou, no 1.º tempo tivemos pouca intensidade, com e sem bola, fomos muito passivos. Propusemo-nos vir dividir o jogo, pressionar e isso não aconteceu. Tirei o Lucas Ventura por prevenção, ainda se está a adaptar à Liga e cada falta que faz leva amarelo, e procurei dar mais acutilância à equipa. O Sp. Braga matou-nos, faz um golo com uma assistência que passa pelo meio das pernas do nosso jogador e depois faz dois golos de bola parada. O Sp. Braga foi muito pragmático, mas tivemos oportunidade para ir para o intervalo com uma diferença mínima. Ao intervalo abordámos isso, não podemos entrar a ver o jogo. Fizemos uma 2.ª parte espetacular, criando ocasiões e o Sp. Braga faz o golo contra a corrente. A 2.ª parte foi nossa até as pilhas acabaram nos últimos dez minutos, mas foi um 2.º tempo muito bem conseguido, com muita personalidade, a criar situações de perigo e a obrigar o Sp. Braga a jogar como não gosta. Mudámos a imagem ao intervalo e há muitas coisas boas a reter. Não podemos entrar de forma apática", disse o técnico dos algarvios, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

E continuou: "A equipa não entrou com a intensidade que lhe reconhece. Ao estarmos mais tranquilos, mais obrigação temos de jogar mais soltos e praticar o nosso futebol."