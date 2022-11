Paulo Sérgio: «Não podemos ficar felizes, obviamente, com o resultado»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, analisou a derrota caseira (1-2) ante o Sp. Braga, garantindo que não está feliz com o resultado mas exprimiu o contentamento pelo desempenho dos algarvios."Pondo na balança aquilo que são as realidades dos dois clubes e dos dois plantéis, batermo-nos desta forma com um dos candidatos ao título, na minha opinião - tem qualidade para isso -, deve deixar-nos orgulhosos. Não podemos ficar felizes, obviamente, com o resultado, com as incidências da partida, mas foi uma grande prestação da equipa. Na primeira parte, a qualidade do Sporting de Braga a trabalhar a bola é de altíssimo nível e nós trabalhámos muito. Saímos com muito perigo umas quatro ou cinco vezes, uma delas conseguimos finalizar em golo. A equipa a mostrar personalidade com bola, a defender e a trabalhar muito com uma 'nuance' tática que trabalhámos e que funcionou. Também com duas muito boas intervenções do Nakamura. Na segunda parte, entrámos fortíssimos, o Sporting de Braga estava incomodado e surge aquele penálti caído do céu, que lhes deu a tranquilidade e a confiança que, se calhar, não estavam a ter até então", explicou o técnico do Portimonense."Fomos à procura e aparece um segundo golo, quanto a mim precedido de falta [do Vitinha] nas costas do Ricardo Matos. Continuámos à procura e vem uma grande penalidade em que não percebo porquê tanto tempo [de demora], porque o VAR não teve dúvidas e chamou o Tiago [Martins] para avaliar. A bola ia na direção da baliza quando bate na mão do Paulo [Oliveira]. Há um lance em que me parece claramente que o Seck é tirado [da discussão] da bola. Um cruzamento perigoso que ele ataca o lance no ar e o Fabiano, mais baixinho, foi no corpo. É um lance de falta fora da área, dentro da área parece-me a mim que era merecedora de análise.""Pena foi termos desperdiçado a grande penalidade para, pelo menos, levarmos um ponto, que era mais do que merecido por tudo aquilo que a equipa fez".