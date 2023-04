Paulo Sérgio: «Não sinto que a permanência esteja assegurada nem permitirei que alguém entre por aí»

Paulo Sérgio deixou claro, no final da partida com o Estoril, em que o Portimonense venceu por 1-0, que não quer que os seus jogadores acreditem que a manutenção na Liga Bwin esteja assegurada.





"Não sinto que a permanência esteja assegurada nem permitirei que alguém entre por aí. São três pontos importantes, como são todos, há muito que andávamos atrás de uma vitória, pois temos perdido jogos por 1-0, com oportunidades desperdiçadas, e isto com FC Porto e Sporting pelo meio", atirou o técnico dos algarvios, em declarações na conferência de imprensa."Ao longo da época normalmente utilizámos um sistema com uma linha de quatro atrás e houve um período em que inverti, na sequência das goleadas em Arouca e Bessa decidi que a equipa precisava de um reforço para dar mais confiança atrás e isso também nos tirou algum pendor ofensivo.""Vencer aqui esta partida é importante porque no fundo sublinha e dá razão àquilo que temos transmitido aos jogadores.""Ao intervalo contabilizo três grandes defesas do Naca [Kosuke Nakamura], a bola que ele afastou para canto eu agarrava. Há pormenores que por vezes são 'pormaiores' e as coisas funcionaram, não tirando qualquer mérito ao Naka, ele tem essas intervenções e tem outra, que é um canto a nosso favor e há uma transição do menino, do João Marques, que aparece na cara dele e ele parou muito bem", terminou.