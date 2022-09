Paulo Sérgio: «O campeonato vai fazer deles melhores a cada dia que passa»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, ficou feliz pelo triunfo dos algarvios (1-0) ante o Chaves, "um jogo de muito trabalho" para o técnico."Foi um jogo difícil, como antevi ontem, porque o Chaves tem uma bela equipa. Naqueles primeiros 15 minutos, o jogo foi dividido, mas o Chaves tem duas boas ocasiões, uma no poste e outra situação. Ajustámos, mudámos o posicionamento do trio ofensivo e correu bem. Durante a primeira parte, além do golo, de grande penalidade, temos cinco ou seis ocasiões em que podíamos ter matado o jogo e não fomos eficazes. A segunda parte foi muito dividida, com o Chaves à procura de mudar o rumo dos acontecimentos e nós sempre perigosos, com algumas boas transições para sentenciar o jogo, mas não fizemos o golo e o jogo ficou sempre em aberto até ao final. Um jogo competitivo, agradável de seguir, com jogadas bastante bonitas e um jogo de muito trabalho", começou por vincar, deixando elogios aos jogadores jovens que tem ao dispôr."Tiro o 'chapéu' ao grupo, um grupo bastante jovem. O campeonato vai fazer deles melhores a cada dia que passa, certamente, mas nunca lhes pode faltar esta humildade, vontade de trabalhar e fazer bem as coisas. É isso que nos tem permitido somar pontos. O Paulo Estrela está a dar 'conta do recado'. A qualidade técnica já a reconhecíamos, há três anos que o acompanhamos nos sub-23, mas houve um crescimento muito grande no ano passado, com um trabalho que o tornou mais agressivo, mais forte. Tínhamos de esperar que o corpo desse, porque ele é sereno e tem muita qualidade na decisão. São vários [jovens], é muita gente que vai andando para a frente, agarrando as oportunidades. Damos oportunidades a quem merece, mas lá dentro têm de justificar, com muito trabalho e atitude, para as suas qualidades serem valorizadas", vincou Paulo Sérgio."A classificação assim o diz. Uma equipa bastante jovem. Há grandes apostas noutros lados que não têm os nossos resultados e daí a surpresa. Mas, para quem trabalha todos os dias com eles e vê o quanto eles se dedicam, sabemos que é possível. Há três/quatro clubes com qualidade muito acima da média e com esses será sempre mais difícil, mas o que nos propomos é arranjar planos e estratégias para tentar sempre conquistar pontos. A semana passada não conseguimos, saiu 'furado' [derrota com Sporting]. Mas com muita humildade e pés no chão, nada está feito. Felizes pelo acumulado de pontos, mais do que pela posição na tabela, porque os pontos é que fazem falta, e é com esta humildade e muita vontade de trabalhar que nos apresentaremos depois [da paragem no campeonato]."