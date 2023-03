Paulo Sérgio: «O Chaves joga um futebol bonito, com muita ligação de passes»

O treinador do Portimonense disse esta sexta-feira que espera um jogo muito equilibrado no terreno do Chaves, no sábado, entre duas equipas em igualdade pontual na Liga Bwin.



"Sabemos que o [Desportivo de] Chaves tem uma boa equipa, uma equipa que joga um futebol apoiado, um futebol bonito, com muita ligação de passes, é uma equipa competente. Preparámo-nos para contrariar essas características e procurar conseguir impor as nossas. Nós, na primeira volta, fomos felizes com o Chaves, conseguimos os pontos [vitória por 1-0], mas foi um jogo muito equilibrado e é isso que espero vá novamente acontecer", antecipou Paulo Sérgio, na abordagem à partida da 24.ª jornada.

O treinador quer o Portimonense a impor o seu jogo quando tiver a posse de bola, mas salientou que "uma equipa com mais ou menos tração à frente tem muito que ver com o oponente". "Certamente, penso eu que ninguém poderia esperar uma equipa com muito mais tração à frente do que aquela que tivemos contra o Sporting [0-1] e amanhã [sábado] temos um oponente com que vamos procurar dividir o jogo e criar situações para chegar ao golo, mas não jogamos sozinhos e respeitamos sempre muito o nosso adversário", considerou.

Segundo Paulo Sérgio, "a base de um bom trabalho" começa na forma como uma equipa "sabe retirar a iniciativa ao adversário e como sabe manter a sua baliza a zeros".

Depois de uma "fase conturbada com muitos golos sofridos", a equipa está a "lidar melhor" com essas situações, mas continua a evidenciar problemas ofensivos. "Estamos carenciados de jogadores mais criativos na linha da frente. Estamos sempre à procura de, por outros caminhos -- digamos assim --, criar situações de golo e materializá-las. Mas temos de dar passos positivos nesse sentido de conseguir agredir mais a baliza adversária", frisou.

Sobre o regresso aos treinos de Carlinhos, médio brasileiro ausente por lesão desde maio do ano passado, Paulo Sérgio ressalvou que o jogador ainda não será opção nas próximas semanas. "Começou a fazer alguns exercícios com o grupo, mas não quero criar grandes expetativas a curto prazo. Vamos dar-lhe o tempo necessário para se sentir confiante e adquirir ritmos que o possam trazer de volta à equipa", concluiu.

Chaves e Portimonense, 14.º e 13.º classificados em igualdade pontual (26), defrontam-se no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, com arbitragem de Manuel Mota (Associação de Futebol de Braga).