Paulo Sérgio: «O nosso capitão contestou um lance em que Paulinho agride Willyan sem bola»

Paulo Sérgio considerou que a expulsão de Pedro Sá foi um fator decisivo para o triunfo do Sporting diante do Portimonense e criticou ainda a forma como o capitão dos algarvios viu o primeiro amarelo no jogo."Parece-me claro, porque até à expulsão o Sporting não tem grandes ocaisiões de golo. Tem domínio consentido e óbvio da nossa parte, porque lhe demos a bola e optámos por defender mais baixo e explorar depois o espaço nas costas. Temos quatro ameaças perigosas na 1.ª parte e antes do empate temos um lance que levou bastante perigo à baliza. Se 11 contra 11 fica muito difícil defrontar o Sporting, com 10 é uma tarefa hercúlea e que os meus atletas desempenharam bem. Depois chegaram os erros. Começámos a cometer erros e, no lance do 1-1, não temos necessidade de o Paulinho estar sozinho para cabecear. Com 10 falta oxigénio e discernimento para decidir em detalhes, em que tínhamos sido perfeitos até então. Depois o Sporting fez o resultado", começou por dizer, deixando críticas a António Nobre."A equipa teve um comportamento exemplar. Desagrada-me a forma como o Pedro recebe o primeiro amarelo. É o capitão e foi falar com árbitro num lance em que Paulinho agride Willyan sem bola. O meu capitão achou bem ir reclamar, mas não teve sequer tempo, na chegada leva logo amarelo. O árbitro fez um excelente trabalho, e eu disse-lhe, à exceção deste lance. A forma como ele correu - disse-me o arbitro - levou à expulsão. Se fosse ordinário e reclamasse de forma estúpida podia pôr-se a jeito. E depois quando fez uma falta tática é expulso e nós vemo-nos privados de um jogador. A tarefa fica mais dificil. Dar os parabéns ao Sporting e aos meus jogadores tiveram uma atitude excecional", frisou."Tivemos de nos adaptar, por isso é que somos profissionais e demos oportunidades a outros jogadores que responderam bastante bem", apontou.