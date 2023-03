Paulo Sérgio: «O suor ficou todo no campo e quando assim é ficamos mais perto de ganhar novamente»

O Portimonense sofreu este sábado a segunda derrota consecutiva na Liga Bwin ao perder, por 0-1, na receção ao Sporting, em jogo da 23.ª jornada da prova.

Em declarações no final da partida, Paulo Sérgio assumiu que o plano do Portimonense não resultou a 100% devido à qualidade da última linha do Sporting.

"O plano, para além de não deixar o Sporting sair no marcador, visava sair em transição e nesse aspeto ficámos um pouco aquém, mas isso é fruto da qualidade do Sporting, que tem uma linha defensiva muito sólida. É a tal história da manta, se esticarmos muito destapamos atrás. Competimos, tivemos as nossas chances para marcarmos o golo. Só tenho de dar os parabéns aos jogadores pelo empenho e pela busca do resultado que não conseguimos fruto de um lance muito bem desenhado pelo Sporting", começou por dizer, em declarações aos microfones da Sport TV.

E continuou: "Belisca sempre, seja contra quem for procuramos sempre o melhor resultado. Interrompemos a série que vínhamos a fazer, mas é preciso ver a qualidade do oponente. Quem é capaz de fazer as coisas boas que fizemos hoje, ficamos mais perto de contra outro adversário fazer melhor. Tal como tentámos hoje, vamos sempre à procura dos três pontos, há adversários que nos permitem e outros que não. O suor ficou todo no campo e quando assim é ficamos mais perto de ganhar novamente", terminou.