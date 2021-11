Paulo Sérgio pede concentração máxima para vencer o Belenenses SAD em Portimão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Portimonense pediu esta sexta-feira "concentração máxima" à equipa para vencer o Belenenses SAD, no sábado, em Portimão, no jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin e inverter um ciclo de duas derrotas consecutivas.

"Precisamos de estar com muita concentração e ter muito respeito pelo adversário, para somarmos os três pontos e ultrapassar esta sequência de duas derrotas", disse o técnico dos algarvios Paulo Sérgio.

Na antevisão à partida com o Belenenses SAD, o treinador assumiu não ter somado "as vitórias pretendidas em casa", alertando para a necessidade de a equipa "manter o foco" para ganhar o confronto de sábado com a equipa lisboeta.

De acordo com Paulo Sérgio, sendo o Belenenses SAD uma equipa que junta muito o bloco, que defende bem, que procura explorar o erro do adversário "e com um ataque eficaz à profundidade", o Portimonense "não poderá cometer erros".

"Temos de ser uma equipa na busca do golo, mas que não se desequilibre e atenta para não cometer erros que promovam transições, porque o perigo vem daí", apontou.

Paulo Sérgio considerou que o jogo na jornada anterior em que os algarvios foram derrotados pelo Sp. Braga, por 3-0, "foi muito mal conseguido", apontando a necessidade de a equipa "inverter esse rendimento para poder ser feliz".

"Estamos tristes connosco pela resposta que demos em Braga e há que inverter essa imagem", sublinhou.

O treinador reiterou a necessidade de os jogadores "estarem muito focados" para vencer o adversário de sábado em Portimão, lembrando que "a equipa ainda não somou em casa as vitórias pretendidas".

Paulo Sérgio indicou que para o embate de sábado com o Belenenses SAD não vai poder contar com os defesas Lazar e Willyan e com o médio Ewerton.

O Portimonense, sexto classificado, com 14 pontos, recebe no sábado, o Belenenses SAD, 14.º, com oito, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 18:00, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.