Paulo Sérgio: «Preferia que o Boavista tivesse empatado com um golo legal»

O Portimonense saiu do Bessa com um empate, mas para Paulo Sérgio o resultado foi tudo menos justo. Na análise ao encontro o técnico diz que os algarvios dominaram de princípio a fim e que o golo que valeu o empate aos axadrezados, já nos descontos, deveria ter sido invalidado.





"Pareceu-me que a minha equipa dominou do princípio ao fim. Estivemos em vantagem, tivemos situações para 'matar' o jogo, pressionámos e não deixámos o Boavista jogar. Sabemos que é difícil jogar no Bessa, com adeptos que incentivam imenso as suas cores e uma equipa bem trabalhada. Conseguimos jogar e criar situações", começou por dizer.Ainda assim, na mira do técnico esteve o golo dos axadrezados, que no seu entender devia ter tido outro olhar por parte do VAR. "Como não fomos eficazes, ficámos à mercê de uma qualquer situação. É futebol. Pena é que essa situação seja precedida de uma falta inequívoca. Lamento. Não quero andar a falar mal da arbitragem, mas, de todos nós, quem perde aqui os empregos são os treinadores e quem é criticado são os jogadores. É inadmissível que aquele lance não seja visto decentemente pelo videoárbitro (VAR). São erros que podem acontecer, mas, depois, o Aylton Boa Morte fez-me falta no corredor, onde aparece aquele desequilíbrio que permite ao Boavista alcançar o empate. Se assim posso dizer, preferia que o Boavista tivesse empatado com um golo legal.""Pegando na prestação de hoje, muito positiva a todos os níveis, acreditamos que o trabalho está a produzir efeito, mas há muito pela frente. Perdemos um atleta que fomos trabalhando há mais de um ano [Beto], pelo que, neste momento, temos esse trabalho para iniciar com outros dois. Se tiverem a mesma determinação e crença nas suas próprias capacidade e entrega no trabalho, estaremos cá para os melhorar diariamente. Claro que ainda estão um pouco inexperientes. Talvez por isso não tenhamos feito mais mossa na finalização de lances, mas, com trabalho, o tempo dará isso. A resposta do grupo foi muito boa. Felizmente, tenho mais gente de fora prontíssima a dar ajuda. É acreditar no trabalho e na capacidade de o grupo dar respostas, sabendo que vai ser muito difícil. As equipas são muito equilibradas e um pormenor pode fazer a diferença. Desejo que os pormenores que façam a diferença sejam feitos pelos meus atletas".