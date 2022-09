Paulo Sérgio procura feito

Paulo Sérgio é desde esta época o treinador com mais jogos (vai em 88) e vitórias (28) na história do Portimonense na 1ª Liga e poderá, com o Chaves, somar, pela primeira vez, três êxitos seguidos em casa. O último treinador a registar tal feito foi António Folha, em 2018/19, com triunfos diante de Tondela, V. Setúbal e Tondela.