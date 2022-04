Paulo Sérgio reage às críticas sobre opções no Dragão: «É muita desonestidade intelectual»

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, lamenta "que as pessoas analisem o futebol apenas pelas suas cores clubísticas, pois assim é fácil" e rebate as críticas de que foi alvo na sequência das opções tomadas no jogo do último sábado no Estádio do Dragão. "Tirei três miúdos para facilitar a vida ao FC Porto? É muita desonestidade intelectual", assinala.Num comentário nas redes sociais, na página de Rui Vieira, treinador e antigo jogador do Vitória de Guimarães e do Marítimo, Paulo Sérgio justifica as escolhas feitas."Quando se fala em poupanças, e eu fui claro na flash, falam em sete por pura maldade. O Willyan está suspenso por três jogos, o Possignolo por cartão vermelho visto no jogo anterior e o Welinton após festejo do golo marcado no jogo anterior (cinco amarelos). O Pedrão não treinou com receio de lesão muscular. Quem eu segurei no banco foi o Samuel (quatro amarelos) e jogou o Payam, internacional do Irão, o Ivan Angulo (quatro amarelos), jogando o Anderson, que tem vários jogos disputados, e segurei o miúdo Relvas, que é um central que utilizo como lateral-esquerdo desde a venda do Fali. Com o Pedrão em dúvida para o Moreirense, segurei o possível único central para esse jogo. No resto, o banco eram só sub-23, como o Relvas é. Tirei estes três miúdos para facilitar a vida ao FC Porto? É muita desonestidade intelectual", frisa o treinador do Portimonense.Refira-se que o comentário de Paulo Sérgio surge na sequência de uma abordagem de Rui Vieira ao tema das poupanças de jogadores. "Quando um clube de topo como o Liverpool fez a gestão do grupo contra o Benfica ninguém ficou escandalizado; quando um Manchester City ou um Real Madrid fazem gestão de jogadores depois de já estarem qualificados não vejo ninguém se indignar. Só os pequenos estão proibidos de fazer essa gestão", assinalou Rui Vieira."Por clubite ou por narcisismo as pessoas pensam que o treinador do Portimonense está a fazer um favor a A, B ou C. Não pensam que o treinador está a olhar para a manutenção e para a melhor maneira do clube ficar a salvo da despromoção. Se é o caminho certo ou não, será sempre ele a arcar com as consequências e não as pessoas que o criticam. Esta opção do Paulo Sérgio não teve nada a ver com o FC Porto. Ele certamente faria exatamente a mesma coisa com o Sporting ou o Benfica ou outro clube. Sei que muita gente pensa o contrário mas esta é somente uma abordagem serena e realista da situação", adiantou Rui Vieira.