Paulo Sérgio renova com o Portimonense até 2024

O treinador Paulo Sérgio acertou esta terça-feira com a administração da SAD do Portimonense a sua continuidade ao serviço dos alvinegros, por mais duas temporadas, firmando um vínculo válido até junho de 2024.O adjunto Bruno Veríssimo também renovou e nos próximos dias serão dados os primeiros passos com vista ao preenchimento das vagas em aberto no plantel, tendo em vista as exigências da próxima campanha.