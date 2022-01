Paulo Sérgio: «Se esta é das melhores primeiras metades de época, queremos melhorá-la»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Portimonense disse este sábado que a sua equipa pretende fechar a primeira volta da Primeira Liga de futebol, uma das melhores do seu historial, com um triunfo na receção de domingo ao Marítimo.



"Se esta é das melhores primeiras metades de época [da história do Portimonense], aquilo que pretendemos fazer é melhorá-la amanhã [domingo], porque só amanhã é que acaba a primeira parte da época. O que temos na cabeça é o jogo de amanhã e a procura dos três pontos", afirmou Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 17.ª jornada, ao ser questionado sobre o percurso dos algarvios até ao momento.

O treinador da equipa de Portimão, sexta classificada na I Liga, espera "mais um jogo difícil" na receção aos madeirenses, que melhoraram após a entrada de Vasco Seabra para o comando técnico.

"O Marítimo tem uma boa equipa. Não espero facilidade em jogo algum da Liga e temos de preparar-nos sempre para estes jogos difíceis e para as dificuldades que os nossos adversários nos colocam. Temos de ser competitivos para irmos à procura dos três pontos, aquilo que mais nos interessa em cada partida", considerou.

Willyan e Pedro Sá, por castigo, e Fali Candé, ausente em representação da Guiné-Bissau na Taça das Nações Africanas (CAN), estão fora das opções, além de Lazaar, que já teve contacto com bola depois de vários meses lesionado.

À semelhança do jogo anterior com o Sporting -- derrota por 3-2 no Estádio José Alvalade --, em que a equipa somou também várias ausências, Paulo Sérgio lembrou que "a ausência de uns é a oportunidade para outros aparecerem".

"Acreditamos em todos os elementos do grupo. O ideal é estarem todos disponíveis. Não estando, a mensagem é de confiança para os disponíveis. Por vezes, um jogador joga mais vezes e outro, que está de fora à espera da oportunidade, quando ela surge tem de estar preparado para agarrá-la e justificar as suas qualidades", concluiu o treinador do Portimonense.

O Portimonense, sexto classificado com 24 pontos, recebe no domingo o Marítimo, nono com 17, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 15:30 horas, com arbitragem de André Narciso (Setúbal).