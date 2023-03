Paulo Sérgio: «Sporting? A maior lição que têm de tirar é que o jogo começa no primeiro apito»

O treinador do Portimonense disse esta sexta-feira que quer uma equipa concentrada e com atitude máxima para evitar uma entrada forte do Sporting no jogo marcado para sábado, da 23.ª jornada da Liga Bwin.



"É muito importante a concentração, uma atitude máxima desde o primeiro minuto, para não deixarmos que esta equipa faça o que [os 'grandes'] normalmente procuram, que é tentar resolver rápido, resolver cedo", afirmou Paulo Sérgio, na antevisão à partida.

O técnico lembrou o jogo da primeira volta, em que os leões derrotaram os algarvios por 4-0, abrindo o marcador logo aos sete minutos. "A maior lição que [os jogadores] têm de tirar desse jogo é que o jogo começa no primeiro apito do árbitro. E as equipas 'grandes' entram, normalmente, muito fortes no jogo. E nós, por vezes, podemos deitar todo o trabalho de uma semana a perder se entrarmos a 'dormir' no jogo", frisou.

Sublinhando que, com o tempo de jogo a passar, "muitas das vezes, quando [essas equipas] não têm o resultado a favor, devido ao favoritismo que têm, também os enerva, também os desestabiliza", Paulo Sérgio enfatizou que os seus jogadores devem começar o jogo, "se possível, no aquecimento". "Os primeiros 20, 30 minutos contra estas equipas 'grandes' dizem muito daquilo que é o resultado final", referiu, assinalando que o Portimonense quer tornar o jogo "difícil" para o Sporting, "uma excelente equipa, com muita qualidade".

Questionado acerca do alerta deixado por Rúben Amorim sobre a importância da partida, Paulo Sérgio notou que o homólogo 'leonino' "está a falar para dentro, a alertar os seus atletas que amanhã [sábado] é um dia muito importante para eles". "Mas, tal como é para nós, todos os dias de competição são dias importantíssimos. Este é um momento importante para o Sporting, como é um momento importante para o Portimonense. Nós também queremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos felizes amanhã [sábado]", prosseguiu.

Em relação à época do Sporting, embora ressalvando que "nem sempre as equipas estão ao seu melhor nível, nem sempre têm todas as soluções que desejam ao seu dispor", o que "provoca alguma intermitência" em certos conjuntos, o técnico do Portimonense reforçou que defrontar os leões é sempre difícil, "seja em que momento de época for".

Carlinhos tem sido baixa por lesão (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) desde a receção ao Sporting da última temporada, em maio do ano passado, mas Paulo Sérgio revelou que o médio brasileiro poderá voltar aos treinos na próxima semana. "Na próxima semana pode ser uma novidade a dar. Não vou antecipar-me ao departamento médico nessa matéria, mas está muito próximo que isso possa acontecer. O ritmo para competir é outra coisa, mas penso que ainda poderá vir a ser muito útil durante esta temporada", concluiu.

O Portimonense, 11.º classificado, com 26 pontos, recebe no sábado o Sporting, quarto com 44, no Estádio Municipal de Portimão, às 18.00, em partida com arbitragem de Gustavo Correia (Associação de Futebol do Porto).