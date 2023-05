Paulo Sérgio suspenso por 30 dias devido a ameaças a adepto após jogo com o Vizela

Paulo Sérgio foi suspenso por 30 dias e ainda multado em 2.448 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol , na sequência do momento quente que protagonizou com um adepto do Portimonense no final do jogo com o Vizela, da 25.ª jornada da Liga Bwin.Na altura, depois da derrota por 1-0, o técnico encetou um bate-boca com esse fã, condenou o facto de ter sido ofendido e foi ao encontro do mesmo, deixando uma frase em tom de ameaça . "Na próxima vez que me chamares c***** vou aí e arranco-te os olhos!", disse, visivelmente alterado emocionalmente.Agora, depois do próprio treinador ter "apresentado confissão integral e sem reservas dos factos descritos na acusação", o CD da FPF anuncia a suspensão, que deixa Paulo Sérgio de fora dos restantes jogos dos algarvios até final da temporada.