Paulo Sérgio: «Temos de pensar positivo e que vamos ser competentes para aquilo que são os nossos objetivos»

O treinador do Portimonense afirmou esta terça-feira que a equipa vai "trabalhar muito" para conquistar um triunfo na receção de quarta-feira ao Casa Pia, no regresso à Liga Bwin após uma pausa de mais de um mês.



"Queremos regressar à procura da conquista de mais três pontos. Esse é o nosso foco, reconhecendo todas as qualidades que dão a classificação atual ao Casa Pia", disse Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 14.ª jornada, frente ao quinto classificado, após a interrupção devido à realização do Mundial2022.

Antecipando "um jogo difícil", o técnico dos algarvios explicou que o Casa Pia "tem um modelo muito bem vincado, bem trabalhado, que lhe deu sucesso com a promoção à Liga Bwin e esta continuidade, com um plantel bem recheado de valores". "Sabemos que será mais uma missão difícil. Vai ser um jogo competitivo e nós vamos ter de trabalhar muito para conseguir os nossos objetivos", frisou, receitando à sua equipa "muita determinação e vontade de conquista para brigar pelos pontos em disputa".

Após uma pausa de várias semanas -- durante a qual o Portimonense disputou a Taça da Liga, sendo eliminado na fase de grupos --, Paulo Sérgio assegurou que o plantel está "a trabalhar bem, motivado e à procura de dar continuidade ao trabalho".

"Estamos preparados para as dificuldades que existem sempre em cada partida da Liga e muito motivados para tentar fazer bem as coisas e tentar conquistar os pontos. [...] Temos de pensar positivo e que vamos ser competentes para aquilo que são os nossos objetivos", rematou.

O Portimonense, sétimo classificado, com 19 pontos, recebe na quarta-feira o Casa Pia, quinto, com 23, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 19:00, com arbitragem de Carlos Macedo (Associação de Futebol de Braga).