Paulo Sérgio: «Tínhamos expetativas de poder prosseguir e estamos frustrados»

As declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota () frente ao Mafra, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal."Correu muito mal. Estávamos avisados para a qualidade do Mafra e até entrámos bastante bem no jogo, a jogar com muita dinâmica. O Mafra, na primeira bola de perigo, que nós defendemos muito mal, faz golo. A seguir, nós complicamos e acontece o penálti. Ainda reduzimos, mas consentimos outra vez facilmente um terceiro golo. Isto complica muito. O Mafra esteve muito confortável na partida, é uma equipa muito dinâmica, bem trabalhada, com miúdos com muita qualidade. O Mafra teve muita eficácia. Nós, na primeira parte, temos quatro bolas de golo, mas não concretizámos", começou por dizer."Tínhamos esperança e expetativa de inverter as coisas na segunda parte. Fomos fazendo tudo nesse sentido, mas o Mafra, com a vantagem que tinha, baixou as linhas e impediu-nos de atacar melhor. De qualquer forma, também não tivemos muito acerto nem muita qualidade no que fomos fazendo. E ainda há outro penálti, mas vou escusar-me de comentar penáltis, já chega.""Custa muito, embora tenhamos feito uma prestação na Taça a que o Portimonense não está habituado, chegar a esta fase tão adiantada. Tínhamos expetativas de poder prosseguir e estamos frustrados, estamos tristes. Parabéns ao Mafra pelo resultado", terminou.