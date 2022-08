Paulo Sérgio: «Tiro o chapéu aos jogadores»

Paulo Sérgio admitiu que até ao intervalo a equipa não esteve a bom nível e elogiou os seus jogadores pela reviravolta. "Fizemos uma 1ª parte mal conseguida, com muitas hesitações e as coisas não foram claras. Ao intervalo assumi essa responsabilidade perante o grupo e pedi para sermos nós próprios. Mesmo sofrendo um golo, a equipa não abanou e há que tirar o chapéu a todos por esta vitória conseguida com todo o mérito", disse o técnico do Portimonense, que considerou as entradas de Ewerton e Luquinha "muito importantes, pois permitiram que o jogo entrelinhas fizesse a diferença". A terminar, o técnico deixou ainda palavras elogiosas a Moreno. "Fico a torcer por ele. Foi meu jogador no Vitória (2009/10), é um grande vitoriano e tem um caráter enorme."