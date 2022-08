Paulo Sérgio passará a ser, em Paços de Ferreira, o treinador do Portimonense com mais jogos na 1.ª Divisão (84), depois de na abertura do campeonato ter igualado o registo de Vítor Oliveira. O feito ocorre, curiosamente, no campo em que o técnico se estreou no escalão principal, em 23 de agosto de 2008, no comando dos pacenses.