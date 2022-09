Paulo Sérgio: «Vitória da coragem, do trabalho, da humildade e da qualidade»

Numa semana na qual viu partir Samuel Portugal e Willyan, o Portimonense manteve a senda vitoriosa, agora ao superar o Famalicão por 1-0 . Após o encontro, Paulo Sérgio era naturalmente um treinador feliz, especialmente pela resposta dada por quem foi lançado na equipa."A vitória deu muito trabalho. Foi um jogo muito equilibrado. Temos duas bolas nos ferros e mais uma ou outra ocasião, que nos podiam serenar depois do 1-0. Foi um jogo sempre em aberto, muito difícil, porque o Famalicão tem jogadores com muita qualidade e veio disposto a jogar. Sabemos bem quão difícil a vitória foi. O nosso rigor sem bola foi fundamental, tal como a nossa coragem de tentar impedir o Famalicão construir, pressionando muito alto - quem pressiona muito alto corre o dobro, não tenho dúvidas. Isto sai do corpo, mas a semana é preparada para que assim seja", começou por frisar.Paulo Sérgio destacou ainda as várias mudanças que teve de operar. "É uma vitória da coragem, do trabalho, da humildade e da qualidade. Os miúdos têm qualidade, mas precisam de tempo para fazer as coisas de uma forma mais segura. Isto numa semana em que perdemos dois jogadores importantes [Samuel Portugal e Willyan], o Rochéz faz o primeiro jogo [a titular] passado meses, devido a lesão, tal como o Klismahn, além dos miúdos que temos tirado dos sub-23. É um processo de constante renovação. Isto não é estalar o dedo, há que dar tempo e perceber a nossa realidade. Felizmente, estamos a fazê-lo com muito trabalho e muita coragem, porque jogamos com os olhos na baliza contrária. Tenho de felicitar os jogadores pela entrega, entreajuda e querer ganhar, e é por isso que a vitória lhes assenta tão bem".Sobre a sequência positiva, com quatro vitórias seguidas, Paulo Sérgio desvaloriza. "Não vale a pena falar disso. É um facto, mas falar disso é começar a levantar voo e eu não quero. Quero os pés bem assentes no chão. Não vamos entrar nesse tipo de euforias. Quatro vitórias é excelente, não podia ser melhor, mas é precisa muita serenidade, porque sei bem quanto nos custaram essas vitórias e, se começarmos a falar dessa forma, pode perder-se o foco do que é essencial. O essencial é a nossa coragem e determinação, que me orgulha. Uma equipa superjovem, com um recrutamento nos sub-23 e divisões secundárias, que contrasta com o scout dos nossos oponentes, que pagam e compram jogadores já formados. As nossas vitórias dão muito trabalho e no dia em que o grupo perder essa humildade, as coisas podem ficar mais difíceis".